أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه "بتاريخ 9 نيسان 2025، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب جزين الإقليمي التابع لمديرية الجنوب عن قيام ثلاثة أشخاص لبنانيين بخطف شخص فلسطيني من محلة القياعة في صيدا واقتياده إلى لبعا في جزين وتكبيله والاعتداء عليه بالضرب حيث قامت دورية من المكتب المذكور يرصدهم وتوقيفهم بالجرم المشهود وهم (ح. س. و خ. غ. و م. ح. ) وتحرير المخطوف وسوقهم إلى مديرية الجنوب الإقليمية للقيام بالتحقيق اللازم بناء لإشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: مكتب جزين حرّر مخطوفًا وأوقف الخاطفين بالجرم المشهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.