شعلة النور المقدس وصلت إلى دير سيدة البلمند

وصلت شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند البطريركي، حيث كان في استقبالها حشد من المؤمنين.

وحمل الشعلة التي ستوزّع على كل كنائس الكورة وأديارها، من مطار بيروت إلى دير سيدة البلمند، رئيس الدير الأرشمندريت جورج يعقوب يرافقه رئيس جامعة البلمند الياس ورّاق.

وفي وقت سابق، وصلت شعلة النور المقدّس إلى مطار بيروت الدولي، والتي تم نقلها من القدس عبر العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن توجه إلى الأردن لتسلم الشعلة المقدسة، وفد لبناني ضمّ أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى إلى الأردن قبل نقله إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي.