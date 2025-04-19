بقعوني في قداس سبت النور: المسيح يأتي ليحرر نفوسنا فهو قادر ان يغيثنا في الامنا وتجاربنا

ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس سبت النور في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك/ شارك فيه المطران كيرلس بسترس، وعاونه الارشمندريت كميل ملحم والاب القاضي أندره فرح في حضور نقيب المحامين فادي مصري والمختار الياس جريس وعدد من الشخصيات العسكرية والاجتماعية.

واعتبر بقعوني في عظته أن "القديس بولس كاتب الرسالة الى العبرانيين يقول إن المقدس والمقدسين هم من واحد اي يسوع، ونحن كلنا من الاب، لذلك لا يستحي بأن يدعوهم اخوة"٬ مشيرا ان "المسيح أتى الينا ليخلصنا ويبطل بموته سلطان أبليس والخطيئة، ويحررنا من العبودية التي نرزح تحتها، ومن الخطيئة واسبابها وجذورها، ومن عبودية الشريعة بتفاصيلها. لقد تمم يسوع اليوم هذا الخلاص، صلب ومات. فابن الله الذي شفى العميان والبرص والمخلعين وأقام الموتى ومشى على الماء وصنع الكثير من العجائب وعلم وأحب نراه فجأة محتقر مرذول يتهكمون عليه وهو صامت، وهو كان قادرا أن يقضي على الجميع ويعلن قدرته ولكنه أبى".

أضاف: "تقول الرسالة الى العبرانيين: هو الذي تألم وجرب قادر ان يغيث المجربين". لذلك في البعد الروحي لسبت النور، يسوع ذهب الى الجحيم ليحرر كل النفوس التي كانت منتظرة لأن السماء كانت مغلقة. ونحن بدورنا يجب ان ندخل الى جحيم نفسنا اي الى الجحيم النفسي الذي لدينا، فالمسيح يأتي اليوم ليحرر نفوسنا، فهو قادر ان يغيثنا في الامنا وتجاربنا . ونحن مدعوون لننطلق بمسيرة قيامة وجهاد مع ثقة بالانتصار كما انتصر يسوع".

وقال "ان المسيح سيدخل الى جحيم خطيئتنا و يشفينا من جروحاتنا النفسية والعاطفية ومن امراضنا الجسدية لذلك لا يمكن ان نعيش مع المسيح المنتصر من دون ان نغفر. ونحن في هذا اليوم في سبت النور سنقبل غلبة وانتصار المسيح".