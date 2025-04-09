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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة

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واس - بورت مورسباي 0 تبليغ

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نيو بريتين الغربية، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 170 كيلومترًا، من مدينة كيمبي الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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