شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نيو بريتين الغربية، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 170 كيلومترًا، من مدينة كيمبي الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.