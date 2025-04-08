مايكروسوفت تتخذ قرارًا جديدًا بحق المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد لتضامنها مع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن شركة مايكروسوفت أقدمت على فصل المهندسة المغربية ابتهال أبوالسعد بعد احتجاجها على تزويد الشركة الجيشَ الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وابتهال أبوسعد مهندسة ومبرمجة مغربية وُلدت عام 1999، تخرجت في جامعة هارفارد الأمريكية. تخصصت في الذكاء الاصطناعي، وعملت لدى شركة مايكروسوفت العالمية.

وفي الذكرى الـ50 لتأسيس الشركة، وفي حفل بهذه المناسبة، احتجت ابتهال ونددت بما سمته «تواطؤ» مايكروسوفت مع الاحتلال الإسرائيلي بتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لخدمة الجيش الاسرائيلي.

احتجاج ابتهال أبوسعد خلال احتفال مايكروسوفت

انتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة التي أظهرت خلالها ابتهال أبوسعد شجاعةً استثنائية في إزالة النقاب عن التعاون السري بين كبرى شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ووجهت حديثها للرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت»، مصطفى سليمان، بقولها: «يا مصطفى عيب عليك، تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، لقد مات خمسون ألف شخص، ومايكروسوفت تُموّل هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا، عارٌ عليكم جميعًا».

وتابعت «أبوسعد» صارخةً بينما كانت تصعد منصة الحفل بأن «سليمان» وجميع موظفي مايكروسوفت أيديهم ملطخة بالدماء، ثم ألقت على المنصة الكوفية التي أصبحت رمزًا لدعم الشعب الفلسطيني قبل أن تنسحب من الفعالية تاركةً وراءها عددًا من الثائرين الداعمين لتصرفها الجرئ، إذ قاطع الموظف في مايكروسوفت، فانيا أجراوال، جزءًا آخر من احتفال الشركة بـ«اليوبيل الذهبي».

من هي ابتهال أبوسعد؟

ونقل موقع «ذا فيرج» التقني عن رسالة إلكترونية أرسلتها ابتهال أبوسعد، إلى موظفين آخرين في مايكروسوفت لتبرير احتجاجها الذي أصبح حديث المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، أنها فعلت ما يحتمه عليها ضميرها، إذ لا يمكنها تحمل الصمت أمام المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وآلات الدمار الشامل التي لا تستثني شيخًا ولا طفلًا ولا امرأة.

وبحسب صفحتها الشخصية على «فيسبوك» التي أغلقتها عقب انتشار الفيديو، يمكن تلخيص أبرز المعلومات حول «أبوسعد» فيما يلي:

وُلدت في العاصمة المغربية الرباط.

درست هندسة علوم الحاسب الآلي والبرمجة في جامعة «هارفارد».

التحقت بالعمل في شركة مايكروسوفت ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي.

لها مشاركات سابقة في فعاليات دولية مرتبطة بالبرمجة وعلوم الحاسب الآلي.

الاحتلال يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة

يُذكر أن وكالة «أسوشيتد برس» أجرت تحقيقًا في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان، وتضمن التحقيق أيضًا تفاصيل غارة جوية طائشة عام 2023 أصابت سيارة تقل أفراد عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل 3 فتيات صغيرات وجدتهن.

وفي فبراير الماضي، طُرد 5 موظفين من مايكروسوفت من اجتماع مع الرئيس التنفيذي لاحتجاجهم على العقود، وبينما كان ذلك الاجتماع داخليًا، كان احتجاج يوم أمس الجمعة أكثر علنية، إذ كان عرضًا مباشرًا لماضي الشركة ومستقبلها، كما احتشد بعض الموظفين خارج مكان الحدث.