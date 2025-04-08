مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا حول عمليات حفظ السلام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعًا حول عمليات حفظ السلام.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في نيويورك لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع، الذي سيناقشون فيه مبادرات الاتصال الإستراتيجي المعاصرة، وندرة الموارد، والتقدم المحرز في مجالي المرأة والسلام والأمن، وحماية المدنيين، والاستفادة من التقنية في عمليات حفظ السلام.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا في كلمته أمام المجلس :” إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام اليوم تتسم بديناميكية متزايدة، وغالبًا ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات”.

وشدد على أن المهمة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تعد تقتصر على الوجود فحسب، بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناءً عليه.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط