اعلنت كتائب القسام في بيان، بانها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اعلنت بان صفارات الإنذار دوت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان.

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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