وزير التجارة الأميركي: لا تأجيل للرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستبقى سارية "لأيام وأسابيع".

وأوضح أن بعض الجزر التي لا تسكنها إلا البطاريق أُدرجت في القائمة حتى لا تتمكن الدول من استخدامها للتهرب من الرسوم.

وأضاف في تصريحات، لبرنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية الأميركية "ما يحدث هو أنه إذا أغفلنا أي شيء من القائمة، فإن الدول التي تحاول ببساطة استغلال أميركا، ستصل إلينا عبر تلك الدول".

وتابع "لا مجال للتأجيل. ستبقى سارية بالتأكيد لأيام وأسابيع".