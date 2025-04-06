مقتل شاب سوري بحادث صدم في بشمزين- الكورة

تعرض الشاب "ع.س" من مواليد 2006 سوري الجنسية لحادث صدم أثناء عبوره الطريق في بلدة بشمزين - الكورة، من قبل سيارة يقودها المدعو "إ.ش" ما ادى الى وفاته على الفور.

وتم نُقل الجثة إلى المستشفى بواسطة الصليب الأحمر اللبناني، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت التحقيقات.

وسلم السائق نفسه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.