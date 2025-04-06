أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن انفجار جسم غريب من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة بيت ليف، أثناء قيام آلية جرافة بأعمال رفع الانقاض عن منزل كان قد استهدف سابقا، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جريحان في انفجار جسم غريب من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بيت ليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.