كرامي بحث مع سفيرة سويسرا بآخر المستجدات وشكرها على وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان

استقبل رئيس تيّار "الكرامة" النّائب فيصل كرامي، في دارته في طرابلس، سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، ترافقها مسؤولة الشّؤون الإنسانيّة في السّفارة كورينا مجاهد، مسؤول الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة الحوار الإنساني- جنيف رومان غرانجان والمستشار السّياسي في المنظّمة خلدون الشريف.
وقد تمّ البحث في آخر المستجدّات اللّبنانيّة والإقليميّة، كما جرى نقاش حول السّبل الّتي من شأنها أن تساعد في حلّ الأزمات الاقتصاديّة والماليّة في لبنان. وقد شكر كرامي، السّفيرة ويشلت على "وقوف سويسرا الدّائم إلى جانب لبنان".
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