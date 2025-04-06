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الأمن الباكستاني يقضي على عنصرين إرهابيين في بلوشستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستانية على إرهابيين اثنين في عملية أمنية بمنطقة "كيش" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الإرهابيين كانا من المطلوبين في العديد من الهجمات الإرهابية على وكالات إنفاذ القانون وعلى المدنيين الأبرياء، مضيفًا أن قوات الأمن تجري عملية تطهير في المنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية أخرى.

القضاء على الإرهاب

وأكد البيان التزام قوات الجيش والأمن بالقضاء على الإرهاب وإحباط جميع المؤامرات التي تستهدف الاستقرار والتنمية في بلوشستان.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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