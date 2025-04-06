شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقضي على عنصرين إرهابيين في بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

القضاء على الإرهاب

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستانية على إرهابيين اثنين في عملية أمنية بمنطقة "كيش" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الإرهابيين كانا من المطلوبين في العديد من الهجمات الإرهابية على وكالات إنفاذ القانون وعلى المدنيين الأبرياء، مضيفًا أن قوات الأمن تجري عملية تطهير في المنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية أخرى.وأكد البيان التزام قوات الجيش والأمن بالقضاء على الإرهاب وإحباط جميع المؤامرات التي تستهدف الاستقرار والتنمية في بلوشستان.