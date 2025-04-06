سرور طالب الحكومة بإعطاء ملف الأهراءات أهمية كبرى: لا ارتفاع بسعر ربطة الخبز حاليًا

طالب رئيس إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان النّقيب ناصر سرور، الحكومة بـ"إعطاء ملف الأهراءات الّتي يُخزَّن فيها القمح والحبوب لفترة لا تقل عن ستّة أشهر، أهميّة كبرى"، مشيرًا إلى أنّه "بعدما دمّر انفجار مرفأ بيروت أهراءات الحبوب، لم يعد لدى لبنان مخزون استراتيجي من القمح والحبوب لفترة طويلة تساعده على الصّمود في حال حصلت حروب أو نزاعات إقليميّة أو دوليّة، وأصبح قطاع المطاحن يعتمد على التّخزين في مخازنه الخاصّة، ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر".
وأكّد، في حديث إلى "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، "ضرورة إعمار أهراءات للقمح والحبوب في طرابلس وبيروت وصيدا، وإذا أمكن في صور، ممّا يمكّن لبنان من الصّمود أمام العواصف والحروب، ويعطيه مناعةً كبيرةً جدًّا، ويؤسّس لاستقرار في أسعار الطّحين والخبز والحبوب".
وناشد سرور، الدّول الصّديقة للبنان وعلى رأسها العراق ودول الخليج، والمنظّمات الدّوليّة الّتي ترعى المشاريع التّنموية في البلدان المرهقة اقتصاديًّا، "المساعدة والمساهمة لبناء الأهراءات"، مشدّدًا على أنّ "إهمال ملف الأهراءات كارثة بحق المواطن والوطن، لأنّه ليس كل مرّة تَسلم الجرّة، بظلّ الظّروف الصّعبة والصّراعات الدّوليّة في عالم البحار".
أمّا بالنّسبة إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، فأعلن أنّ "لا ارتفاع في سعر ربطة الخبز، لأنّ الارتفاع والانخفاض بسعرها مرتبط بسعر صرف الدّولار والمواد الأوّليّة، وحاليًّا كل شيء مستقر، باستثناء القمح الّذي ارتفع سعره عالميًّا، ولكن هذا الارتفاع ما زال مقبولًا ومعقولاً، لذلك لا يوجد ارتفاع بسعر ربطة الخبز حاليًّا، ما لم يطرأ تغييرات كبيرة على ما ذكرنا".
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