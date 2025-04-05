"لائحة إنماء الحدث" أعلنت أعضاءها للانتخابات البلدية: نريد بلدية تطبق القانون وتفتح أبوابها لكل أهلها

أقامت "لائحة إنماء الحدث" حفلًا أعلنت فيه عن أعضائها، في حضور فاعليّات المنطقة وممثّلين عن الأحزاب وأهالي البلدة.

وأشار رئيس اللّائحة عبدو جرجي شرفان، إلى "أنّنا نلتقي اليوم لنعلن لائحتكم، لائحة "إنماء الحدث"، اللّائحة الّتي نعمل كلّنا على إنماء البلدة الّتي نحب، والبلدة الّتي نريد تطويرها. هذه البلدة العزيزة على قلوبنا، الّتي ربينا وكبرنا فيها وسنموت فيها، البلدة الّتي تجمعنا بكلّ العائلات الوفيّة والوجوه الوفيّة".

وأكّد أنّ "الحدت ليست بلدة عاديّة، الحدت تاريخ وصمود وأصالة وتراث ومستقبل. الحدت جغرافيا، الحدت بيتنا، رزقنا، أهلنا، نقطة ارتكاز في المتن الجنوبي. ولأنّ الحدت على قدر الطّموحات، تستأهل منّا أن يكون لدينا مجلس بلدي مستعد أن يعمل ويحوّل شوارعها لشوارع نموذجيّة، يستقبل كلّ النّاس، ويفتح أبواب البلديّة لكل أهلها".

وشدّد شرفان على "أنّنا نريد بلديّةً تشبهنا، تطبّق القانون، تأخذ مطالب الأهالي في الاعتبار، وتسمع للكل ولا تقفل بابها في وجه أحد"، موضحًا أنّ "العمل البلدي ليس فقط في الطّرق، العمل البلدي تواصل ومحبّة، حضور في الأفراح والأتراح وتفاهم مع النّاس. أنتم أصحاب القرار والبلدة بلدتكم، وما من تمييز بين عائلة وأخرى ولا بين حزب وآخر. كلّنا سنكون كلمةً واحدةً في هذه البلدة والوفاء هو العنوان".