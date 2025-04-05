18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إنها استهدفت الموقع بدقة، مدعيةً أنه كان يُستخدم في اجتماع بين قادة عسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين، وزعمت أن الضربة أوقعت 85 قتيلا من الجنود والضباط الأجانب، بينما لم تُؤكد مصادر مستقلة هذه الادعاءات، ونفتها هيئة الأركان الأوكرانية.
وفي وقت لاحق، أسفرت غارة بطائرة مسيّرة عن مقتل امرأة وإصابة سبعة آخرين في المدينة نفسها.
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