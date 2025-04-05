18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة كريفي ريه، وسط أوكرانيا، إلى 18 قتيلًا، بينهم تسعة أطفال، بحسب ما أعلنه سيرغي ليساك، حاكم المنطقة. كما أُصيب 72 شخصًا، بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، ولا يزال 17 من الجرحى في حالة حرجة داخل المستشفيات. الهجوم طال منطقة قريبة من مبانٍ سكنية، وألحق أضرارًا بملعب وشوارع عدة ونحو 20 بناية، بالإضافة إلى منشآت تعليمية ومطعم، بحسب ما أفاد به المسؤولون المحليون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إنها استهدفت الموقع بدقة، مدعيةً أنه كان يُستخدم في اجتماع بين قادة عسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين، وزعمت أن الضربة أوقعت 85 قتيلا من الجنود والضباط الأجانب، بينما لم تُؤكد مصادر مستقلة هذه الادعاءات، ونفتها هيئة الأركان الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، أسفرت غارة بطائرة مسيّرة عن مقتل امرأة وإصابة سبعة آخرين في المدينة نفسها.