الأمن الباكستاني يقضي على عنصرين إرهابيين في بلوشستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قضت قوات الأمن الباكستانية على إرهابيين اثنين في عملية أمنية بمنطقة “كيش” في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الإرهابيين كانا من المطلوبين في العديد من الهجمات الإرهابية على وكالات إنفاذ القانون وعلى المدنيين الأبرياء، مضيفًا أن قوات الأمن تجري عملية تطهير في المنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية أخرى.

وأكد البيان التزام قوات الجيش والأمن بالقضاء على الإرهاب وإحباط جميع المؤامرات التي تستهدف الاستقرار والتنمية في بلوشستان.

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