شكرا لقرائتكم خبر عن صور| البيت الأبيض يتجاهل مظاهرات ضد ترامب بمشاركة الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

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المؤسسات الديمقراطية

مظاهرات بعواصم دولية

أسواق الأسهم

تحركات ترامب

إيقاظ عملاق نائم

مسيرة نسائية

الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأمريكيين السبت في واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة رفضا لسياسات دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك الذي يقود جهود التخفيض في الميزانيات العامة، في أكبر احتجاجات منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى الرئاسة.ورفعت لافتة كبيرة كتب عليها "ارفعوا أيديكم" على خشبة منصة أقيمت في الهواء الطلق على بُعد بضعة مبان من البيت الأبيض، كما رفع المتظاهرون لافتات منها "ابتعدوا عن تأميننا الاجتماعي".وقالت جين إيلين سومز (66 عاما) إنها شعرت بالانزعاج لرؤية إدارة ترامب تعمل على تفكيك المؤسسات الديمقراطية الأمريكية الراسخة.وأضافت الموظفة في قطاع العقارات: "من المثير للقلق للغاية أن نرى ما يحدث لدولتنا، كل الضوابط والتوازنات التي تم وضعها يتم انتهاكها بالكامل، كل شيء من البيئة إلى الحقوق الشخصية".مع تنامي الاستياء العالمي من الرئيس الجمهوري، نظّمت مسيرات في وقت سابق في عواصم دولية من بينها باريس وروما ولندن.وقد نظّم تحالف من عشرات المجموعات ذات الميول اليسارية في الولايات المتحدة، مثل "موف أون" و"ويمنز مارش"، تظاهرات "ارفعوا أيديكم" في أكثر من ألف بلدة ومدينة وفي كل دائرة انتخابية للكونغرس، بحسب ما يؤكد هذا التحالف.موضوع الاحتجاج موحد: الاستياء المتزايد مما وصفته مجموعة "إنديفيزيبل" بأنها "أكثر عمليات الاستيلاء على السلطة في التاريخ الحديث"، بقيادة ترامب ومستشاره إيلون ماسك".وقد أثار ترامب غضب الكثير من الأمريكيين من خلال التحرك لتقليص حجم الإدارات الحكومية، وفرض قيمه والضغط بشكل حاد حتى على الدول الصديقة بشأن شروط التجارة، ما تسبب في هبوط أسواق الأسهم.وقالت مجموعة "إنديفيزيبل" على موقعها الإلكتروني "ترامب وماسك وأصدقاؤهما من المليارديرات ينظمون هجوما شاملا على دولتنا واقتصادنا وحقوقنا الأساسية - بتمكين من الكونغرس في كل خطوة على الطريق".ويشعر العديد من الديمقراطيين بالغضب لأن حزبهم الأقلي في مجلسي النواب والشيوخ، يقف عاجزا عن مقاومة تحركات ترامب.تجمّع أكثر من 5000 شخص على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض في منتصف النهار بالتوقيت المحلي في متنزه ناشيونال مول في واشنطن، حيث من المقرر أن يتحدث ديمقراطيون بارزون من بينهم النائب جيمي راسكين.وقال الناشط غرايلان هاغلر (71 عاما) أمام الحشد: "لقد أيقظوا عملاقا نائما، ولم يروا شيئا بعد". وأضاف: "لن نخضع، ولن نهدأ، ولن نرحل".في الوقت نفسه، من المقرر تنظيم "مسيرة من أجل فلسطين" في العاصمة واشنطن. ومن المحتمل أن تفيد تظاهرات السبت في فهم مزاج الناخبين الأمريكيين.وقد شارك في مسيرة نسائية احتجاجية بعيد انتخاب ترامب لأول مرة في عام 2016 ما يقدر بنحو نصف مليون شخص في واشنطن، لكن التقديرات الأولية لعدد المشاركين في احتجاجات السبت أقل بكثير.في الأثناء، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه مع استمراره في إحداث تغييرات في واشنطن وخارجها، وفق استطلاعات رأي حديثة.ولكن رغم المعارضة في مختلف أنحاء العالم لفرضه الرسوم الجمركية الشاملة، والاستياء المتزايد من جانب العديد من الأمريكيين، فقد تجاهل البيت الأبيض الاحتجاجات، ولم يبد الرئيس الجمهوري أي إشارة على التراجع. وأكد ترامب الجمعة: "سياساتي لن تتغير أبدا".