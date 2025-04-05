التجارة الخارجية بالليرة التركية بلغت نحو 334 مليارًا في الربع الأول من 2025

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، أنّ الصّادرات باللّيرة التّركيّة ارتفعت خلال الرّبع الأوّل من العام الحالي بنسبة 16,1 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 85 مليارًا و137 مليون ليرة. كما ارتفعت الواردات بنسبة 35,7 بالمئة خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 249 مليارًا و683 مليون ليرة.

وبذلك، ارتفعت التّجارة الخارجيّة باللّيرة التّركيّة في الرّبع الأوّل من العام 2025، إلى 334 مليارًا و820 مليون ليرة، صعودًا من 257 مليارًا و345 مليون ليرة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 30,1 في المئة.