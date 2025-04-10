اللواء شقير بحث في العراق مع السوداني سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين

أجرى مدير عام الأمن العام اللواء حسن عزت شقير في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، إضافة إلى الأمن السيبراني. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباري وتفعيل آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وترسيخ الاستقرار الإقليمي.