لفت المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، إلى أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرّئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر".
وأوضح في بيان، أنّه "تمّ التّباحث بشأن أهمّ مواضيع التّعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتّفق مع مصالح البلدين الصّديقين، بما في ذلك إمكانيّة عقد قمّة ثلاثيّة مصريّة- فرنسيّة- أردنيّة في القاهرة، خلال زيارة ماكرون إلى مصر".
وأشار الشناوي إلى أنّ "الإتصال تناول أيضًا تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تمّ استعراض الجهود المصريّة لوقف إطلاق النّار في القطاع"، مبيّنًا أنّ "الرّئيسَين قد حرصا على التّأكيد على أهميّة استعادة التّهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النّار وإنفاذ المساعدات الإنسانيةّ، وشدّدا على أهميّة حلّ الدّولتين، باعتباره الضّمان الوحيد للتّوصّل إلى السّلام الدّائم بالمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: السيسي وماكرون أكدا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.