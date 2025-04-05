الرئاسة المصرية: السيسي وماكرون أكدا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وحل الدولتين

لفت المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، إلى أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، تناول العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرّئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر".

وأوضح في بيان، أنّه "تمّ التّباحث بشأن أهمّ مواضيع التّعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتّفق مع مصالح البلدين الصّديقين، بما في ذلك إمكانيّة عقد قمّة ثلاثيّة مصريّة- فرنسيّة- أردنيّة في القاهرة، خلال زيارة ماكرون إلى مصر".

وأشار الشناوي إلى أنّ "الإتصال تناول أيضًا تطوّرات الأوضاع في ​قطاع غزة​، حيث تمّ استعراض الجهود المصريّة لوقف إطلاق النّار في القطاع"، مبيّنًا أنّ "الرّئيسَين قد حرصا على التّأكيد على أهميّة استعادة التّهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النّار وإنفاذ المساعدات الإنسانيةّ، وشدّدا على أهميّة حلّ الدّولتين، باعتباره الضّمان الوحيد للتّوصّل إلى السّلام الدّائم بالمنطقة".