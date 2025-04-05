3 جرحى نتيجة خلاف فردي في الشرحبيل- صيدا

وقع خلاف فردي في منطقة ​الشرحبيل​-صيدا بين عدّة أشخاص، استُخدمت فيه الآلات الحادّة، وأدّى إلى وقوع 3 جرحى، نَقل عناصر فوج الإنقاذ الشّعبي جريحين منهم إلى مستشفى صيدا الحكومي، في حين عالجت الجريح الثّالث ميدانيًّا.

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