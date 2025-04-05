تعريفات ترامب العالمية تدخل حيز التنفيذ

ابوظبي - سيف اليزيد - دخلت التعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم السبت. وفرضت الحكومة الأميركية تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الأقل على الواردات من جميع دول العالم.

وسيجري فرض تعريفات عقابية أعلى كثيرا على بعض الدول، اعتمادا على العجز التجاري. وتواجه الواردات من ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تعريفة جديدة بنسبة 20% اعتبار من يوم الأربعاء المقبل.

وهذه الخطوة هي الأكثر عدوانية حتى الآن في سياسة ترامب التجارية العدائية بالفعل. وقال خبراء الاقتصاد إن المستهلكين الأميركيين سيواجهون زيادات كبيرة في الأسعار، إلا أن المستهلكين في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم سيشعرون أيضا بالضغط.

وأشاد ترامب بالإعلان عن التعريفات الجمركية يوم الأربعاء، ووصفه بأنه "يوم التحرير" وتعهد بأن التعريفات ستعيد "العصر الذهبي" للولايات المتحدة.