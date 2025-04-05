قوى الأمن: توقيف سوريين ولبناني في الكولا والرحاب وضبط كمية من الأدوية المزورة بحوزتهم

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، في بيان أنه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ومنها الجرائم التي تمسّ بصحّة المواطنين وسلامتهم، ونتيجة للتحرّيات والمتابعة الدقيقة، قامت دوريّة من مفرزة النبطيّة القضائيّة بعمليّة رصد وتعقّب لأشخاص مشتبه بقيامهم بتزوير أدوية في عدّة مناطق (الرّحاب والكولا والنبطية)، وهم:- ع. س. (مواليد عام ١٩٩٢، سوري)- غ. س. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)- أ. ق. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)".

واكدت انه "من خلال المراقبة الحثيثة، تمكّنت عناصر الدوريّة من تحديد مكان وجودهم، وتوقيفهم في محلّتَي الكولا والرّحاب، وضبط كمّية من الأدوية المزوّرة ومسدّس حربي، والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".