شكرا لقرائتكم خبر عن "إكس إيه آي" تضيف ميزة الذاكرة لنموذج "غروك" لتحسين تجربة المستخدم والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "إكس إيه آي" (xAI) المملوكة لإيلون ماسك عن إدراج ميزة الذاكرة في نموذج "غروك" (Grok)، مما يتيح لروبوت الدردشة تذكر تفاصيل المحادثات السابقة مع المستخدمين. تأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة القوية مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل "شات جي بي تي"، الذي يقدم ميزات مشابهة، و"جيميني" الذي يخصص ردوده بناءً على كل مستخدم.

تتوفر الميزة الجديدة في نسخة تجريبية عبر الموقع الرسمي لتطبيق "غروك" على نظامي أندرويد و"آي أو إس"، لكنها غير متاحة حتى الآن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة الذاكرة من صفحة الإعدادات، مع إمكانية حذف أي تفاصيل يرغبون في نسيانها. يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الاطلاع على ما يعرفه "غروك" بالضبط، حيث يمكنهم تحديد المعلومات التي يريدون حذفها.

من المهم الإشارة إلى أن نسيان المعلومات لا يعني حذفها بالكامل من الدردشة، مما يعطي المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجاربهم.