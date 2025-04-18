شكرا لقرائتكم خبر عن "إكس إيه آي" تضيف ميزة الذاكرة لنموذج "غروك" لتحسين تجربة المستخدم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "إكس إيه آي" تضيف ميزة الذاكرة لنموذج "غروك" لتحسين تجربة المستخدم
تأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة القوية مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل "شات جي بي تي"، الذي يقدم ميزات مشابهة، و"جيميني" الذي يخصص ردوده بناءً على كل مستخدم.
تتوفر الميزة الجديدة في نسخة تجريبية عبر الموقع الرسمي لتطبيق "غروك" على نظامي أندرويد و"آي أو إس"، لكنها غير متاحة حتى الآن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الاطلاع على ما يعرفه "غروك" بالضبط، حيث يمكنهم تحديد المعلومات التي يريدون حذفها.
من المهم الإشارة إلى أن نسيان المعلومات لا يعني حذفها بالكامل من الدردشة، مما يعطي المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجاربهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "إكس إيه آي" تضيف ميزة الذاكرة لنموذج "غروك" لتحسين تجربة المستخدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.