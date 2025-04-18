الخليج اليوم .. أنو قرقاش: التزام الإمارات تجاه الشعب السوداني راسخ وتاريخي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ،أن التزام الإمارات تجاه الشعب السوداني راسخ، وتاريخي، ومتجدد، مشيراً معاليه إلى خطاب من سفارة السودان في لندن عام 1973، يوثق متابعة توجيهات المغفور له بأذن الله الشيخ زايد بن سلطان في بناء مستشفى رئيسي و24 عيادة بعد زيارته للخرطوم.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "خطاب لافت من سفارة السودان في لندن إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 1 مايو 1973، يوثق متابعة توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ببناء مستشفى رئيسي و24 عيادة بعد زيارته للخرطوم، إلى جانب مبادرات أخرى تدعم القطاع الصحي.

وأضاف، التزام الإمارات تجاه الشعب السوداني راسخ، تاريخي، ومتجدد.