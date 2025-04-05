زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة​​​.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 182 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وعلى عمق 49 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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