ترامب: نحقق تقدما كبيرا مع أوكرانيا وسنعمل على حل مشكلة قطاع غزة العالقة منذ عقود

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "ثقته في استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا"٬ لافتا الى انه "أنه تحدث مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ وقت ليس بعيد"٬ مؤكدا أن "الولايات المتحدة تحقق تقدما كبيرا مع أوكرانيا". ولفت الى ان "زيلينسكي مستعد لإبرام صفقة".

واكد ان "الولايات المتحدة ستعمل على حل مشكلة قطاع غزة العالقة منذ عقود". واشار الى ان "بدأ الإفراج عن الاسرى عندما أصبحت رئيسا، ونحن نسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الاسرى، الوضع في غزة مهم للغاية، فهي تحت حصار لسنوات طويلة وهذا سيء، كثير من الناس يموتون في غزة، ينبغي أن نقوم بشيء حيال ذلك".

في سياق منفصل٬ كشف ترامب أن "البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبا".

وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لاتنيك، قد قال الشهر الماضي ان أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها.