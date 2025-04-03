شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الولايات المتحدة ستخرج أقوى بعد الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

طمأنة الأسواق الأمريكية

استبعاد تراجع ترامب

الدمام - شريف احمد - اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بالصدمة التي أحدثتها الرسوم الجمركية الجديدة، لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج أقوى، حتى مع تراجع الأسواق العالمية.وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال قبل أقل من ساعة من افتتاح بورصة وول ستريت: "انتهت العملية، المريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء، التوقعات تشير إلى أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى".وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى طمأنة الأسواق الأمريكية، قائلة لشبكة سي إن إن: "لأي شخص في وول ستريت هذا الصباح، أقول: ثقوا بالرئيس ترامب، إنه رئيس يُعزز استراتيجيته الاقتصادية المُثبتة".وأضافت أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% كحد أدنى ونسب أعلى على عشرات الدول، من بينها الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، تعني أن "الولايات المتحدة لن تتعرض للخداع من قبل الدول الأجنبية بعد الآن".وبدا أن ليفيت تستبعد إمكانية تراجع ترامب عن أي من التعرفات الجمركية قبل بدء سريانها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، وقالت "لقد أوضح الرئيس أمس أن هذا ليس تفاوضًا".وأضافت "إنه مستعد دائمًا للرد على الهاتف، لكنه شرح بالأمس سبب فعلنا ذلك".وتابعت ليفيت: "لقد حظيت هذه الدول في العالم بسبعين عامًا لتُحسن معاملة الشعب الأمريكي، لكنها اختارت عدم فعل ذلك، لقد نهبت العمال الأمريكيين، ونقلت وظائفنا إلى الخارج، ووضع الرئيس حدًا لذلك أمس".