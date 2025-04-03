رئيس بلدية طرابلس تفقد مهرجان العيد للألعاب في حديقة الملك: ندعم المشاريع التنموية والاجتماعية

جال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مهرجان العيد للألعاب بحديقة الملك فهد، في يومه الاخير، والذي تنظمه مجموعة "كيدز سبايس" و"بوش ترادينغ" برعاية بلدية طرابلس و"تريبولي بلازا" وخير وبركة.

وجال يمق في المكان مطلعا على سير العمل والسلامة العامة، وتأكد من مجانية وحرية الدخول الى الحديقة التي قدمتها البلدية مجانا، ضمن ضوابط العمل البلدي واشغال الحدائق العامة.

وأثنى على "حسن الادارة والتنظيم وعلى تنوع الالعاب الآمنة والمميزة في المهرجان"، مؤكداً أننا "ندعم باستمرار المشاريع التنموية والاجتماعية التي تدخل البهجة وتلامس مشاعر المواطنين، ونتبنى هذه المشاريع االتي تعود بالخير على المدينة واهلها مع الحرص على حفظ القوانين وحقوق المواطنين".