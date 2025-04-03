البعريني: فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية لكن لا نريد للبنان أن يتحول إلى غزة ثانية

أكد عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، أنه بمواقفه يعبّر عن رؤيته الشخصية وليس عن مواقف الكتلة.

ورأى أن "فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية، لكننا نرى ما يحصل في غزة من دمار، ولا نريد للبنان أن يتحوّل إلى غزة ثانية"، موضحاً أن "التعنّت لا يأتي بالحلول، وعلينا أن نعالج الأمور بعقل وحكمة، وليس بالمزايدات، آخذين بالاعتبار موازين القوى".

وأشار إلى أن "هناك مبادرة سلام عربية مطروحة على بساط البحث، جرّبنا الحروب بأجندات غير عربية ورأينا أين وصلت بنا، لنجرّب الوقوف خلف العرب لأن مصلحة لبنان والمنطقة بها".