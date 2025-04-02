طائرة تابعة للقوات الجوية  اللبنانية من نوع "سيسنا" حلقت لاول مرة فوق مناطق الجنوب

حلقت طائرة تابعة للقوات الجوية اللبنانية من نوع "سيسنا" لاول مرة فوق مناطق الجنوب، وتحديدا فوق بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية، يحمر الشقيف، اطراف قعقعية الجسر، جبشيت ، الدوير ، ميفدون وحاروف. وتواصل التحليق بشكل دائري لاكثر من ساعة.

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