شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم التحالف الوطنى للأولى بالرعاية خلال عيد الفطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده في سبيل دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات المصرية ومشاركته إياهم في الأعياد والمناسبات وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه منذ تأسيسه، وهو ما شاهدناه على مدار الفترة الماضية لعل آخرها شهر رمضان الكريم وما قام به من أنشطة وفعاليات متتالية لتقديم الدعم في الشهر الكريم والتخفيف من أعباء الأسر الأكثر احتياجا.

وفى عيد الفطر المبارك، لعب دورا كبيرا في إدخال البهجة لقلوب الأولى بالرعاية، فقد نظّم متطوعو صناع الحياة مصر، فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الفطر في الساحات الكبرى لـ11 محافظة، بمشاركة المواطنين والأطفال.

وشملت الفعاليات العديد من الأنشطة الممتعة التي تهدف إلى نشر الفرح في نفوس الجميع، حيث تم توزيع الهدايا والبالونات على الحضور، إلى جانب تنظيم ورش للرسم على وجوه الأطفال، مما أضاف أجواء من البهجة والسرور على احتفالات العيد في مختلف المناطق.

كما حرصت الفرق التطوعية على تنظيم فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، شملت ألعابًا وفعاليات حركية، بهدف خلق أجواء من المرح والتسلية، وقد تفاعل الأطفال والعائلات بشكل كبير مع هذه الأنشطة، مما جعل الاحتفالات أكثر حيوية ودفئًا.

وقامت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي إطار حرصه الدائم على مشاركة المصريين فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، بتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظتى الأقصر والقاهرة.

وقد تضمنت فعاليات الاحتفال، توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتنظيم فعاليات ترفيهية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة السعيدة.

وفي محافظة الأقصر، شاركت مؤسسة مصر الخير، في فعاليات الاحتفال بالعيد ، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة.

وفي القاهرة، نظمت المؤسسة فعاليات مماثلة في عدد من المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع الهدايا والشيكولاتة، وتنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال.

وقد عبر المستفيدون من هذه المبادرات عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الجهود الطيبة، مؤكدين على أهمية هذه الجهود في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي في المجتمع، وبالدور المحوري للتحالف الوطني ومؤسسة مصر الخير في هذا الصدد.

وشاركت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المصريين فرحة عيد الفطر المبارك من خلال تنظيم فعاليات احتفالية في شوارع وميادين مصر.

وقد قامت الجمعية بتوزيع الهدايا على الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواء من البهجة على الجميع. شملت الفعاليات رسم وجوه الأطفال وتوزيع البالونات، مما أسهم في نشر الفرح في قلوب المواطنين في مختلف الأماكن.

وتجسدت مشاركة الجمعية في تعزيز روح العطاء المجتمعي، حيث إن هذه الفعاليات تعد جزءًا من المبادرات المستمرة التي تهدف إلى نشر السعادة والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في عيد الفطر.

وذلك إلى جانب توزيع مؤسسة صناع الخير ملابس جديدة على الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم وإشعارهم بالاهتمام والمحبة في هذا الموسم الخاص.

جدير بالذكر أن مؤسسات التحالف الوطني تستمر في عملها المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.