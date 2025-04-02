البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى السعودية في مايو المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه إلى السعودية في شهر مايو المقبل، وكان ترامب قد أفصح ليلة أمس بأنه سيذهب إلى قطر والإمارات ودول أخرى، وذلك في أثناء زيارته إلى المنطقة.

إلى ذلك، كان ترامب قد ذكر أنه يعتزم زيارة السعودية، واللقاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً ” إلى أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة وفقا لـ “العربية” .

من جهته، يفسر الباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية د. فادي حيلاني ، أبعاد زيارة الرئيس الأمريكي، قائلاً: إن زيارة ترامب تهدف إلى تعزيز الموقف الأميركي الاستراتيجي في الشرق الأوسط في زيارته للسعودية، مشيرا إلى أن زيارة ترامب للسعودية ستكون ذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية وستسعى لرسم مسار سلام بالشرق الأوسط.

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