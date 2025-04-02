الدفاع الأميركية اعلنت رفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية٬ أنّ "الولايات المتّحدة سترفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

واوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان٬ انّ "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الحوثيون الشهر الماضي مسؤوليتهم عن هجمات قالوا إنها استهدفت حاملة الطائرات هاري إس ترومان في البحر الأحمر.