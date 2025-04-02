الخارجية الأميركية: المناورات الصينية في مضيق تايوان تعرّض أمن المنطقة للخطر

حذّرت الولايات المتّحدة من أنّ "الصين تُعرّض للخطر الأمن الإقليمي بإجرائها تدريبات عسكرية في مضيق تايوان"، وذلك بعيد إعلان بكين إطلاقها تدريبات عسكرية جديدة في هذه المياه.
واشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان٬ الى انّ "الأنشطة العسكرية العدوانية التي تقوم بها الصين وخطابها تجاه تايوان لا يؤدّيان إلا إلى تفاقم التوترات وتعريض أمن المنطقة وازدهار العالم للخطر".
واعلن المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني شي يي٬ "اطلاق مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق في مضيق تايوان"، وذلك غداة إجراء تدريبات عسكرية تضمّنت محاكاة لفرض حصار على الجزيرة التي تطالب بها بكين.
واشار الى انّ "هذه التدريبات الجديدة تهدف إلى اختبار قدرات القوات في مجال تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض عمليات حصار ومراقبة مشتركة، وشنّ ضربات دقيقة على أهداف رئيسية"٬ مضيفا أنّ "هذه المناورات تجري في وسط المضيق وجنوبه، وهي منطقة عبور رئيسية للنقل البحري العالمي".
وكان الجيش الصيني حشد الثلاثاء قوّاته البرّية والبحرية والجوّية في محيط تايوان لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي حصار الجزيرة التي قالت بكين إنّ تحركها باتجاه الاستقلال سيشعل "حربا" وسيكون "مصيره الفشل".
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