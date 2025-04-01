الموسوي من الضاحية: ما جرى هو عدوان كبير نقل الوضع إلى مرحلة مختلفة تماماً ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولية هذه الجريمة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في تصريح له من الضاحية أن "ما جرى هو عدوان كبير نقل الوضع إلى مرحلة مختلفة تماماً ونحن نحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة مسؤولية هذه الجريمة". ورأى الموسوي أنه "ينبغي على الحكومة ورئاسة الجمهورية التحرك بأعلى مستوى وأن يحملوا المجتمع الدولي مسؤولياته".

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