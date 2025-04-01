البعريني: غارة الضاحية مؤشر لاندلاع حرب ثانية والوضع يحتاج الى موقف تاريخي من حزب الله بتسليم سلاحه

أشار النائب وليد البعريني في تصريح له الى أن "غارة الضاحية نذير شؤم ومؤشر لاندلاع حرب ثانية"، معتبرا أن "على الدولة اللبنانية وقف حرب ايران واسرائيل على أرضنا، وليفهم العالم كله لسنا أكياس رمل لطهران أو ورقة تفاوض على النووي".

وأضاف :"الوضع يحتاج الى موقف تاريخي من حزب الله بتسليم سلاحه انقاذًا لما تبقى من الجنوب والضاحية".