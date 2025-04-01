شكرا لقرائتكم خبر عن "تحذير حازم".. الصين تعلن إطلاق تدريبات عسكرية حول تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصيني الثلاثاء أنّه بدأ تدريبات عسكرية حول تايوان في خطوة تنطوي على رسالة "تحذير حازم وردع قوي" إلى الانفصاليين في الجزيرة.وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إنّ "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري-الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية، ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".