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"تحذير حازم".. الصين تعلن إطلاق تدريبات عسكرية حول تايوان

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أ ف ب - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصيني الثلاثاء أنّه بدأ تدريبات عسكرية حول تايوان في خطوة تنطوي على رسالة "تحذير حازم وردع قوي" إلى الانفصاليين في الجزيرة.
وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إنّ "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري-الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية، ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".
الجيش الصيني يبدأ تدريبات قتالية - Agencia EFE‏
أحد تشكيلات الجيش الصيني (شينخوا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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