"النشرة": آليات للجيش الإسرائيلي دخلت إلى موقع بلاط المشرف على مروحين وراميا جنوبي لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "آليّات إسرائيليّة شوهدت تدخل إلى موقع بلاط المشرف على بلدتَي مروحين ورامبا داخل الأراضي اللّبنانيّة الّتي تحتلّها إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "تمركُز الجيش الإسرائيلي في موقع بلاط، يقطع الطّريق العام الّذي يربط منطقتَي صور وبنت جبيل عند بلدة مروحين الحدوديّة، فيما لوحظت حركة لجرّافات إسرائيليّة تقوم بعمليّة حفر ورفع سواتر ترابيّة وأعمدة ثبّتت عليها كاميرات مراقبة وأجهزة تجسّس؛ كما أنشأت القوّات الإسرائيليّة جدارًا إسمنتيًّا حول الموقع لتحصينه".

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