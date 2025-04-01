شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشبّه إدانة مارين لوبان في فرنسا بمعاركه القضائية بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

إدانة مارين لوبان

الدمام - شريف احمد - شبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين قرار القضاء الفرنسي منع زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان من الترشّح للانتخابات الرئاسية لمدّة خمس سنوات بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتّحدة.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد حُظر عليها الترشّح لخمس سنوات وهي المرشّحة الأوفر حظا. هذا يُشبه بلدنا، يُشبهه تماما"، معتبرا قرار المحكمة إدانة لوبان بالاختلاس ومنعها من الترشّح للانتخابات "قضية بالغة الأهمية".وحكم القضاء الفرنسي الاثنين بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للترشح للانتخابات لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة، فيما اعتبرته "قرارا سياسيا".وقالت لوبان: "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم"، مشيرة إلى "ممارسات كنا نعتقد أنها حكر على الأنظمة الاستبدادية".وأضافت لقناة "تي إف 1" الفرنسية: "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي (...) أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال".وكذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.