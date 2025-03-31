الخامنئي في خطبة عيد الفطر: أميركا والكيان الصهيوني سيتلقيان ضربة شديدة إذا هاجما إيران

أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، في خطبة عيد الفطر أمام المصلّين في طهران إلى "مرارة" شهدها شهر رمضان بسبب "الأحداث الدامية في غزة ولبنان"، موضحًا أنّ "الكيان الصهيوني لا يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

ولفت إلى أنّ "الكيان الصهيوني بالوكالة عن الاستعمار يثير النيران ويبيد العباد ويرتكب الإبادة الجماعية ويعتدي كذلك على سوريا اليوم ويدخل الاراضي السورية"، مضيفًا "الكيان الصهيوني يُتم أعمال من وضعوا أيديهم على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية".

وأوضح الخامنئي أنّ "الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني المجرم مباح بالنسبة لقوى الهيمنة"، موضحًا أنّ "الكيان الصهيوني لم يقم سوى بالابادة الجماعية والتهجير للفلسطينيين واغتيال قادة المقاومة"، مشددًا على أنّه "يجب اجتثاث العصابة الصهيونية الإجرامية من فلسطين".

وأكّد أنّ "مواقفنا هي نفس المواقف السابقة فعدواة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية ما زالت قائمة"، معلنًا أنّ "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ضربة شديدة إذا فعلا ذلك"، موضحًا أنّه "إذا فكر الأعداء بإثارة الفتنة الداخلية فإن الشعب الإيراني سيرد عليهم كما فعل من قبل".

وأمس، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأميركي، بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدًا أن رد بلاده على رسالة رئيس الولايات المتحدة قد وصل إليهم عبر سلطنة عُمان.

وأوضح أنّه تم التأكيد على أن مسار المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا.