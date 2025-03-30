منظمة الصحة العالمية اعتبرت زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى وتطلب تمويلا عاجلا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية٬ ان "زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى وتطلب تمويلا عاجلا". وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط بورما بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,4 درجات المنطقة ذاتها. وتسبب الزلزال بانهيار أبنية وجسور وطرق في بورما فيما علق أكثر من 80 عاملا تحت أنقاض ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة التايلاندية بانكوك. وادى الى مقتل 1644شخصا، بحسب آخر حصيلة أوردها المجلس العسكري في البلاد، إضافة الى 3408 جرحى. وافاد مكتب إعلام المجلس العسكري في بيان بأن "139 شخصا على الأقل لا يزالون مفقودين بعد زلزال الجمعة الذي بلغت شدته 7,7 درجات".

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