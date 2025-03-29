السلطات التركية أطلقت سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون

أعلنت السلطات التركية، بأنه "تم اطلاق سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه يوم الخميس الماضي".

وكان قد قال إمام أوغلو، في تصريح له، "هذه المرة تم توقيف المحامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة".

الجدير بالذكر أنه قبل يوم واحد من اعتقاله في 19 آذار، تم تجريد أكرم إمام أوغلو من شهادته الجامعية، وهي شرط أساسي للترشح للرئاسة في تركيا، ثم تم سجنه وعزله من منصبه كعمدة لإسطنبول.

وسُجن إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري والذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يوم الأحد على ذمة محاكمته بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عشرة أعوام، والتي تسببت في اعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في البلاد، وفق الوكالة.