الرئيس عون عاد الى بيروت بعد زيارة عمل الى فرنسا

عاد رئيس الجمهورية جوزاف عون الى بيروت، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بعد زيارة عمل قام بها الى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، واجرى معه محادثات تتعلق بالاوضاع العامة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان، والدور الذي يمكن لفرنسا ان تضطلع به للمساعدة على تخطي الازمات.

كما التقى الرئيس عون الرئيس القبرصي نيكوس خريستودولديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وتواصل بتقنية الزوم مع الرئيس السوري احمد الشرع بمشاركة الرئيسين الفرنسي والقبرصي ورئيس وزراء اليونان.

وكان الرئيس عون غادر مقر الاليزيه بعد ظهر اليوم، حيث ودعه ماكرون على مدخل المقر الرئاسي الفرنسي، وتوجه الى مطار "لو بورجيه" في طريقه الى لبنان.