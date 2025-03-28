الحوثي: الملاحة الإسرائيلية في البحر متوقفة وشعبنا لا يرهب أميركا

أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن "الملاحة الإسرائيلية في البحر متوقفة وقصف فلسطين المحتلة مستمر"، موضحا أن "موقف شعبنا هو موقف ثابت وميزته أن من منطلق إيماني، وشعبنا لا يرهب أميركا وحساباته الإيمانية هي ما يحكمه".

ولفت، في كلمة متلفزة نقلتها قناة "المسيرة"، إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يفتعل مشكلة مع العدو الإسرائيلي، بل الإسرائيلي منذ تشكل عصاباته برعاية بريطاني لاحتلال واغتصاب فلسطين"، وقال: "نحن نقاتل عدوا يقوم أصلا بقتلنا ويحتل بلداننا ويستهدفنا في كل شؤوننا وليست المسألة افتعال مشاكل معه".

وأوضح الحوثي أنه "عندما يعلم الأعداء أن الأمة مجاهدة فهذا سيردعه وسيدفع شرهم عنها"، مضيفا "أميركا أكبر مجرم في العالم، وسجلها مليء بالجرائم الرهيبة في العالم".