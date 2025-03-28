وسائل إعلام يمنية: عدوان أميركي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والجوف

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، عن "عدوان أميركي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة". كذلك ذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، أن "8 غارات للعدوان الأميركي تستهدف محيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم في محافظة الجوف".

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