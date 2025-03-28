ترامب يعلن القبض على زعيم عصابة خطيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الأمنية الأمريكية اعتقلت زعيم عصابة MS-13 (مارا سالفاتروتشا) الخطيرة.

وأعلن ترامب على شبكة "Truth Social" قائلا: "لقد تم للتو القبض على قائد رئيسي لـ MS-13. لقد أصبح توم هومان (المسؤول عن أمن الحدود الأمريكية) نجما كبيرا!".

وذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي أن المجرم المزعوم اعتقل في ولاية فيرجينيا ويبلغ من العمر 24 عاما. وبحسب القناة، تخطط السلطات قريبا للكشف عن اسم المشتبه به والإبلاغ عن أنه أحد القادة الثلاثة الرئيسيين لـ MS-13 في الولايات المتحدة.

تعتبر مارا سلفاتروتشا جماعة ذات أغلبية سلفادورية تنشط في كل من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وفي وقت سابق، أدرجت السلطات الأمريكية "MS-13"، إلى جانب سبع جماعات إجرامية كبرى أخرى في أمريكا اللاتينية، في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.

