إعلان الطوارئ في بانكوك وسقوط قتلى بعد الزلزال العنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ثلاثة عمال على الأقل في انهيار مبنى قيد الإنشاء من 30 طابقا في بانكوك بعد زلزال قوي ضرب ميانمار اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد نائب رئيسة الوزراء فومتام ويشاياتشاي.

وأكد المصدر أن 81 شخصا علقوا تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ميانمار.

وأعلن مجلس المدينة بالعاصمة التايلاندية بانكوك تصنيفها منطقة كوارث في أعقاب زلزال قوي ضرب ميانمار المجاورة اليوم الجمعة. وأضاف أن حاكم بانكوك كُلف بتنسيق جهود الاستجابة للكارثة.

وكانت سلطات الطوارئ في العاصمة التايلاندية بانكوك أعلنت إنقاذ سبعة أشخاص ووفاة اثنين آخرين إثر انهيار بناية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة.