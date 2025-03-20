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بقوة 5.5 درجة.. زلزال يضرب جزر ساندويتش بالمحيط الأطلسي

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واس - لندن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق 100.8 كيلومترٍ.

جزر ساندويتش في المحيط الأطلسي

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية من جرّاءِ الزلزال.
وغالبا ما تتكرر تلك الزلازل في هذه المنطقة، إذ ضُربت قبل ذلك بهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

زلازل المحيط الأطلسي

و جزر "ساندويتش" الجنوبية، تعد من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.
ووقع مركز الهزة على عمق 110.5 كيلومترات، ولم ترد تقارير حينها أيضا تفيد بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

ضربات قوية

ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.
ويشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.

الزلازل المختلفة

تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:
الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.
الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.
الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.

ماهية الزلازل الكبيرة

وتبين الدراسات أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود.
ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.
وبخصوص الزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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