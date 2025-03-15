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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم نفّذته مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، أن مسيّرة حربية إسرائيلية استهدفت فريقًا إعلاميًا أثناء عمله في مدينة بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون، وإصابة عدد آخر.
وفي جنوب قطاع غزة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.
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