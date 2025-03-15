استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Smoke rises from a building as Israeli soldiers operate in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this screen grab taken from a handout video released on December 4, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

الخليج 365_واس

استشهد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم نفّذته مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، أن مسيّرة حربية إسرائيلية استهدفت فريقًا إعلاميًا أثناء عمله في مدينة بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون، وإصابة عدد آخر.

وفي جنوب قطاع غزة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

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